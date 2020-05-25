Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümü için konvoy ve havai fişek gösterisi
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Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümü için konvoy ve havai fişek gösterisi

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla konvoy ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümü için konvoy ve havai fişek gösterisi
25.05.2020 22:23 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:42

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla konvoy ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümü nedeniyle Havza Kaymakamlığı ve Belediyesi iş birliğinde düzenlenen araç konvoyu, İlk Kıvılcım Anıtı önünden başladı.

Konvoya katılan CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri ellerinde bayraklarla üstü açık otobüsten halkı selamladı.

Resmi araçların katıldığı araç konvoyu Mehmetçik Meydanı'nda sona erdi.

Daha sonra Havza Atatürk Evi ziyaret edildi.

Program Mehmetçik Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Mehmetçik Meydanı'nda Türk Kızılay Havza Temsilciği tarafından katılımcılara 100 yıl önce halkı Milli Mücadele'ye teşvik etmek ve İzmir işgalini protesto amacıyla dağıtıldığı gibi kuru üzüm verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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