Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümü, kutlandı.
25.05.2020 14:14 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:18
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümü, kutlandı.
Büyük Önder'in Havza'ya gelişinin 101. yıl kutlamaları çerçevesinde İlk Kıvılcım Şehitler Parkı'ndaki şehitler anıtına çelenk sunuldu.
Törene CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA