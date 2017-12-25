Atatürk'ün Havsa'ya Gelişinin 87. Yıl Dönümü
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'nin Havsa ilçesine gelişinin 87. yıl dönümü törenle kutlandı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'nin Havsa ilçesine gelişinin 87. yıl dönümü törenle kutlandı.
Fatih Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk sunuldu.
Törene, Havsa Kaymakamı Yunus Ataman, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.