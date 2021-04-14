ATATÜRK'ÜN GÜDERİ CEKETİ AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ATATÜRK'ÜN GÜDERİ CEKETİ AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün güderi ceketi açık artırmaya çıkıyor.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün güderi ceketi açık artırmaya çıkıyor. Ceketin geliri Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.

125 adet eserden oluşan çok sayıda ünlü koleksiyoner ve sanatseverin katılacağı 'Müzelik Eserler Müzayedesi' 18 Nisan Pazar günü online olarak gerçekleştirilecek. Müzayedeyi düzenleyen firmanın kurucusu Hüseyin Kocabaş, müzelerde sergilenecek kadar önemli olan eserler arasında Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ceketinin bütün eserlerden ayrı olduğunu söyledi.

Müzayedenin öne çıkan eserleri arasında, Sultan Abdülaziz Han'ın altın pırlantalı murassa enfiye kutusu, 'Altın Çağ' Bavyera Saray Ressamı Jacobus Potma'ya ait 1683 tarihli başyapıtı 'Lectio Religio, Sultan 3. Selim Han'ın tahta çıktığı sene Mescid-i Nebevi için yaptırdığı Puşide-i Şerife de yer alıyor. Ayrıca padişahlara ve saraya yapılmış tablolar, Osmanlı hanedan ailesinden çıkmış sultanlara ait mücevher ve sorguçlar, tuğralı gümüşler ve saray erkanına ait askeri eserler de satışa çıkarılacak.

'BU MÜZAYEDE BUGÜNE KADAR ÇIKMIŞ EN ÖNEMLİ ESERLERİ BEĞENİYE SUNUYORUZ

Müzayedeyi düzenleyen firmanın kurucusu Hüseyin Kocabaş, satışa çıkarılacak eserler hakkında DHA'ya açıklamalarda bulundu. Kocabaş, Yaklaşık sezon başından beri hazırlandığımız bir müzayede. Çok özel parçalar toparladık. Müzelere layık tarzda parçalar ki zaten müzayedemizin adı, 'Müzelik Eserler Müzayedesi' son yıllarda muhtemelen bugüne kadar çıkmış en önemli eserleri beğeniye sunuyoruz bu müzayedede. Özellikle Türk-İslam eserleri ağırlıklı bir müzayede. Haneden ailesinden koleksiyonlarından çıkmış birçok eser, sultanların kullandıkları bazı eserler, Türk oryantalist resim sanatına ait önemli parçalar ve tabi ki hepsinden ayrılacak olan Atatürk'ün güderi ceketi var. Sultan Abdülaziz Han'ın altın murassa tabakası, Sultan 2. Abdülhamit Han'ın tabakası, Neslişah Sultan'ın murassa pırlantalı asa sapı, Mısır Prensi'nin köstekli saati gibi çok özel parçalar var. Bunların yanında Sultan 3. Selim Han'ın tahta çıktığı ilk sene Mescid-i Nebevi için yaptırmış olduğu Puşide-i Şerife beğeniye sunuluyor şeklinde konuştu.

MÜZAYEDE SIRASINDA AÇIK ARTTIRMA TÜM ESERLERDE 1 DOLARDAN BAŞLATILACAK

125 eserden oluşan ve ekspertiz değeri 15 milyon doların üzerinde olan koleksiyon teklif usulü ile satışa sunulacak. Eserler açık arttırmada 1 dolar başlangıç fiyatı ile satışa çıkacak. Koleksiyoncular, özel müzeler ve yurtdışından birçok meraklı alıcının ilgi göstereceği müzayedede Sultan Abdülaziz Han'ın altın murassa tabakası 140 bin - 160 bin, 110.92 Karat Uluslararası (GIA) Sertifikalı pırlanta 6 milyon - 8 milyon dolar, Altın Çağ Ressamı Bavyera Saray Ressamı Jacobus Potma'ya ait 1683 Tarihli Başyapıt 300 bin - 500 bin dolara arası alıcı bulması bekleniyor.

ATATÜRK'ÜN GÜDERİ CEKETİ AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR
ATATÜRK'ÜN GÜDERİ CEKETİ AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR
ATATÜRK'ÜN GÜDERİ CEKETİ AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR
ATATÜRK'ÜN GÜDERİ CEKETİ AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Hazal Kaya Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ATATÜRK'ÜN GÜDERİ CEKETİ AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 16:10:23. #1.16#

title