Atatürk'ün Gezinti Teknesi Artık Çanakkale'deki Deniz Müzesi'nde Ziyaretçilerini Ağırlayacak

Mustafa Kemal Atatürk'ün sık sık kullandığı gezinti teknesi TCG Acar, Deniz Müzesi'nde sergilenmek üzere Çanakkale'ye getirildi. Vinç yardımı ile karaya çıkartılan tekne, Çimenlik Kalesi'nde bulunan Deniz Müzesi'nde kısa süre sonra ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.



Mustafa Kemal Atatürk'ün gezinti teknesi olan ve 1931 yılında Almanya'da inşa edilen TCG Acar Gemi Müzesi, Çanakkale'ye getirildi. İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından yenilenerek sergilenen TCG Acar Gemi Müzesi, saat 15.00 sularında üç askeri gemi refakatinde iskeleye yanaştı. Bir saat kadar süren hazırlıklarda 30 kadar sivil ve askeri personelin yanı sıra dalgıçlar görev yaptı. Halatlarla bağlanan TCG Acar, vinç yardımı ile denizden çıkartılarak Çimenlik Kalesi içerisindeki Deniz Müzesi'ndeki yerine konuldu.



Uzun yıllar gemi müze olarak İstanbul Tersanesi Komutanlığına hizmet eden TCG Acar, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı envanterine girdi. Çanakkale Deniz Müzesi'ne gelen ziyaretçiler denizde Nusret Mayın gemisini, karada ise TCG Acar'ı ziyaret edebilecekler. - ÇANAKKALE