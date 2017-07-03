Atatürk'ün Gezi Teknesi Çanakkale'ye Getirildi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir dönem gezi teknesi olarak da kullandığı "TCG Acar" gemisi Çanakkale'ye getirildi.



Almanya'da 1937 yılında inşa edilen 27 metre uzunluğunda ve 65 ton ağırlığındaki, Atatürk'ün gezi teknesi olarak kullandığı TCG Acar gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yılını doldurması üzerine hizmet dışına ayrıldı.



Bunun üzerine geminin Çanakkale Boğaz Komutanlığı Deniz Müzesi Komutanlığına gönderilmesine karar verildi.



Askeri gemilerin refakatinde Deniz Müzesi Komutanlığı iskelesine getirilen gemi büyük bir vinç yardımıyla kaldırılıp sudan çıkarıldı.



Buradaki bir tırın üzerine yüklenen geminin müze bahçesinde oluşturulacak alanda sergileneceği öğrenildi.