Atatürk'ün Gaziantep'e Gelişinin Yıl Dönümü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gaziantep'e gelişinin 85'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, daha sonra Atatürk'ün kenti ziyareti sırasında halka hitap ettiği Kendirli Kültür Merkezi'nde devam etti.

Törene, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, 5'inci Zırhlı Tugay Komutan Vekili Albay Alparslan Kılıç, Emniyet Müdürü Faruk Karadağ, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Yerlikaya, Atatürk'ün vatandaşlara hitap ettiği balkonun önündeki törende yaptığı konuşmada, uzun bir yurt gezisine çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Adana'dan sonra gazi şehre yöneldiğini hatırlattı.

Gazi'nin ziyareti nedeniyle Gazianteplilerin iki bayramı bir arada yaşadıklarına dikkati çeken Yerlikaya, o dönemde yaşananları anlattığı konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizlere bu aziz vatanı, şanlı bayrağı ve bu şehri en kutsal miras olarak bırakan şehit ve gazilerimize olan minnet borcumuzu asla ödeyemeyiz. Bizlere düşen en büyük görev el ve gönül birliğiyle milletimizin, ülkemizin ve şehrimizin kalkınma ve refah seviyesini yükseltmektir. Milletçe, çağdaş ve kalkınmış ülkeler arasında yerimizi almak ve dünyada söz sahibi olabilmek için Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine ilk günkü heyecanla sahip çıkmalı ve bu inancı ilelebet sürdürmeliyiz."

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Latif Karadağ ise, işgalci güçler tarafından Türkiye ve bölgenin paramparça edilmek istendiğini hatırlatarak, "Ancak atalarımız buna karşı dik durdular. Büyük bir mücadele gösterdiler, kan verdiler, can verdiler. 6 bin 317 şehit vererek topraklarımızı emperyalist güçlerden uzak tuttular. Mustafa Kemal Atatürk, Gazianteplinin milli mücadeledeki destansı kahramanlığını, 'Türküm diyen her şehir, her köy Gazianteplileri, kahramanlık örneği olarak alabilir' demiştir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin bekası için mücadele eden canını seve seve veren şehitlerimize, Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Tören, günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.