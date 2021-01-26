Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 88. yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 88. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Vali Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Konferans Salonu'nda devam eden programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Gaziantep'in tarihte büyük kahramanlık gösterdiğini söyledi.

Gaziantep için Atatürk'ün ayrı bir manevi değeri olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bizi gazi yapan bu irademiz aynen devam ediyor. Bunu 15 Temmuz gecesi gördük. O gece meydana bütün şehir geldiyse aynen Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek başlattığı mücadeleyi, Cumhurbaşkanımızın 'ölümüne, ölümüne' diyerek meydanlara çağırdığında aynı iradeyi gördük. Bütün gençler ordaydı, kadınlar oradaydı. O gece şunu haykırdık. Artık hiç kimsenin bu şehir ve ülkeyle ilgili başka bir ajandası olmayacak. "

Şiir dinletisi ve belgesel sunumu ile devam eden törene, Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, askeri ve mülki erkan, kamu kurum kuruluşları ile okulların temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak