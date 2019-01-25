Atatürk'ün Gaziantep'e Gelişinin 86. Yıl Dönümü

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kente gelişinin 86. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında, Gaziantep'in milli mücadele döneminde Atatürk'ün yaktığı ışığın arkasından giderek Fransız işgaline karşı büyük bir direniş hareketi başlattığını kaydederek, "Gaziantepliler topraklarını işgal etmek isteyen Fransızlara, hiçbir yerden yardım ve destek almadan 11 ay boyunca karşı koymuş, bedelini 6 bin 317 şehit vererek ödedikleri o müthiş direnişle, Milli Mücadele'nin başlamasına öncülük etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Antep savunmasının, Türk milletinin kahramanlık, fedakarlık, yiğitlik ve cesaretinin ölümsüzleştiği bir kurtuluş destanı olduğunu belirten Gül, Gaziantep'in milli mücadelede yazdığı kahramanlık destanını yakından bilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de "gazi şehre" 1933 yılında teşrif ettiğini kaydetti.

Gül, Atatürk'ün Gaziantep'in Bey Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğunu anımsatarak, "Yüreği vatan ve millet aşkıyla dolu Türk milletinin, bağımsızlığımıza ve vatanımıza uzanacak ellere bugün de aynı inanç ve kararlılıkla karşı koyacağına kuşkum yoktur. Çünkü Gaziantepliler bunu 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde darbecilere karşı dik duruşlarıyla bir kez daha ispatlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Fatma Şahin'in mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de mesajında, Atatürk'ün 1933 yılında gazi şehri ziyaret etmesinin Gazianteplilerin işgale karşı verdikleri destansı mücadeleyi onurlandırdığını vurgulayarak, "Milli mücadele ruhundan gelen kahramanlık mirasını yüreklerinde taşıyan gazi şehirliler, milli birlik ve bütünlüğün, hürriyet ve bağımsızlığın yılmaz bekçileri olarak her zaman aziz milletimize bayraktarlık yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Şahin, 86 yıl önce Anteplilerin milli mücadele sırasında yazdığı kahramanlık destanını yakında bilen ve bu mücadeleyi takdir eden Gazi Mustafa Kemal'in, gazi şehirde büyük bir coşkuyla karşılandığını belirterek, "Milli mücadele ve cumhuriyetimizin kuruluş ruhuna sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Bu vatanı bizlere canları pahasına miras bırakan kahraman şehitlerimize ve onur abidesi gazilerimize karşı en büyük görev ve sorumluluğumuzu ancak bu suretle yerine getirebiliriz." dedi.

Kaynak: AA