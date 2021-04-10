Atatürk'ün Foça'ya gelişinin 87. yılı törenlerle kutlandı
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Atatürk'ün Foça'ya gelişinin 87. yılı törenlerle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Atatürk'ün Foça'ya gelişinin 87. yılı törenlerle kutlandı

İzmir'in Foça ilçesine Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişinin 87'inci yılı, anma yürüyüşü ve törenlerle kutlandı.

İzmir'in Foça ilçesine Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişinin 87'inci yılı, anma yürüyüşü ve törenlerle kutlandı.

Atatürk'ün 9 Nisan 1934'te Foça'ya gelişinin yıl dönümü nedeniyle, Foça Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi öncülüğündeki kutlamalar anma yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe; Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ADD Başkanı N. Şeniz Ararat, CHP İlçe Başkanı Ayla Yılmaz, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, oluşturulan kortej ile Foça Demokrasi Meydanı'na doğru yürüdü.

Törende konuşan Başkanı N. Şeniz Ararat, "Türkiye Cumhuriyetini kurarak bizlere bağımsızlık ve özgürlüğümüzü kazandıran Anadolu topraklarını bize vatan yapan Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Nisan 1934 tarihinde Foça'ya gelişidir. Bugün Ulu Önder'imizin Foça'ya gelişinin 87. yıldönümü ve ne mutlu bizlere bu güzel bahar gününde hep birlikte bu özel anlamlı ve güzel günü kutluyoruz" dedi. - İZMİR

Atatürk'ün Foça'ya gelişinin 87. yılı törenlerle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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