Atatürk'ün Ezine'ye gelişinin 87. yıl dönümü törenle kutlandı
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Atatürk'ün Ezine'ye gelişinin 87. yıl dönümü törenle kutlandı

Anadolu Ajansı / Birol Güngördü - Haberler | Güncel
Atatürk'ün Ezine'ye gelişinin 87. yıl dönümü törenle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ezine'ye gelişinin 87. yıl dönümü, törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ezine'ye gelişinin 87. yıl dönümü, törenle kutlandı.

Yahya Çavuş İlk ve Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan okul müdürü Ahmet Oğuz Evronos, Kurtuluş Savaşı'nın, bu dünyanın görüp görebileceği en şanlı ve aynı zamanda en zorlu savaşlardan biri olduğunu belirterek, "Bu millet hür doğmuştu, hür yaşardı ve bayrağının yere inmesine son kişi de toprağa düşene kadar izin vermezdi. Varlık ve yokluk arasında gidip gelen çetin 4 yıl zaferimizle birlikte esir milletlere Asya'dan Afrika'ya kadar umudun timsali yayılmış, esir milletler zincirlerini kırmaya başlamıştır. Toprak bütünlüğünden koparılan bağlar gönülden koparılamamış gönül coğrafyasıyla irtibat hiç kesilmemiştir. Günümüzde de Bosna'dan Musul'a, Azerbaycan'dan Kırım'a, Macaristan'dan Libya'ya, Makedonya'dan Pakistan'a bu etkiyi görmekteyiz." diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kalkınma, yenilenme, inkılap hareketlerinin etkilerini yerinde incelemek için gezilere çıktığını anımsatan Evronos, şunları kaydetti:

"Halkın sorunlarını dinlemek için geziler düzenlenmiştir. Bu ziyaretlerinden birini de İzmir'den Çanakkale'ye geçerken, 14 Nisan 1934 tarihinde Ezine'ye gerçekleştirmiştir. Ezineliler Milli mücadelede büyük bir fedakarlık göstermiş, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılamış ve bağırlarına basmışlardır. Bu anlamlı günün yıl dönümünde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyor, gazilerimize de minnetlerimizi sunuyorum."

Programın sonunda öğrenciler tarafından Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan'a, günün anısına Atatürk portresi hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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