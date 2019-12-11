Atatürk'ün etkilenip okul müfredatına koyduğu Finlandiya'nın başarı hikayesi

11.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:46

İsveç, Norveç, Finlandiya, İzlanda ve Danimarka gibi İskandinav ülkeleri dünyada refah seviyesinin en yüksek olduğu devletlerin başında geliyor.



Bu ülkelerden Finlandiya, geçtiğimiz yüzyılda yokluk, açlık ve fakirliğin pençesinde kıvranırken, milli bir seferberlikle 50-60 yıl gibi kısa bir süre zarfında bölgesinin ve dünyanın siyasi ve ekonomik açıdan ileri gelen devletlerinden biri haline geldi. Euronews.com'da Görüntüle