Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
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Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı

Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Tören öncesinde kamu ve özel kuruluşlara ait binalara, iş yerlerine, caddelere ve sokaklara Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı.

Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ile diğer ilgililer katıldı.

Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Burgaç, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Tören, Atatürk resimlerinden oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM açıldıktan sonra 21 Haziran 1920'de beraberinde Milli Savunma Bakanı Fevzi (Çakmak) Paşa ve Genelkurmay Başkanı Albay İsmet (İnönü) ile tren istasyonuna gelmiş, Yunan taarruzunun aldığı vaziyeti, sınıf arkadaşı ve Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat (Cebesoy) ile burada görüşmüş, aynı gece Ankara'ya hareket etmişti.

Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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