Atatürk'ün Eskişehir'e Gelişinin 101. Yıl Dönümü Düzenlenen Törenle Kutlandı
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Atatürk'ün Eskişehir'e Gelişinin 101. Yıl Dönümü Düzenlenen Törenle Kutlandı

Atatürk'ün Eskişehir'e Gelişinin 101. Yıl Dönümü Düzenlenen Törenle Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'i ilk ziyaretinin 101. yıl dönümü, Valilik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'i ilk ziyaretinin 101. yıl dönümü, Valilik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Tören; Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Lisesi öğrencisi Tuğçe Yiğit ve Melahat Ünügür Ortaokulu öğrencisi Hüsna Özyılmaz şiir okudu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Burgaç günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Daha sonra Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve beraberindeki protokol üyeleri Atatürk'ün Eskişehir'e Gelişinin 101. Yıl Dönümü dolayısıyla Valilik Meydanı'nda sergilenen, Atatürk'ün Eskişehir ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisini gezdi.

Kaynak: Habermetre

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