Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin 100'üncü yıl dönümü Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Tören öncesinde kamu ve özel kuruluşlara ait binalara, iş yerlerine, caddelere ve sokaklara, Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı.

Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuray Akçasoy, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA