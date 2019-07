Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yılında coşkulu kutlama

Erzurum'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 100. yılı dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Aziziye ilçesindeki Şehitlik Parkı'nda düzenlenen törenin ardından Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, askeri ve mülki erkan, vatandaşlar, atlı ciritçiler ile öğrenciler Atatürk'ün şehre giriş yaptığı tarihi İstanbul Kapı önünden Havuzbaşı Kent Meydanı'na davul zurna eşliğinde yürüyüş yaptı.

Havuzbaşı Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Memiş, Sekmen ve Tarakçı buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, Milli Mücadele meşalesinin Erzurum'da yakıldığı günün 100'üncü yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "3 Temmuz, bundan 100 yıl önce yurdun kimi bölgelerinde devam eden işgal faaliyetlerinin yanı sıra Erzurum'u ve bu bölgeyi de işgal planlarına dahil eden itilaf devletlerinin, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkı, ilaveten azim ve kararlılığı karşısında çaresiz kaldığı ve korkudan titremeye başladığı gündür." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim Erzurum'a gelişim, bütün milletin ateşten bir çember içerisine alınmış olduğu zamana rastladı." dediği günün 3 Temmuz olduğunu dile getiren Sekmen, şöyle konuştu:

"Erzurum, tarihin hemen her döneminde çok önemli rol üstlenmiş, gerek politik ve gerekse stratejik konumu itibarıyla de sürekli işgal ve savaşlarla karşı karşıya kalmıştır. Kadim şehrimizin birbirinden farklı medeniyetlere beşiklik etmiş olması işte tam da bu yüzdendir. Erzurum insanının cesur, gözü kara, fedakar, koruyan ve savunan nitelikte oluşu da esasen bundan dolayıdır."

Sekmen, İzmir'in 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar tarafından işgal edilmesiyle Anadolu'da ilk ve en büyük kitlesel tepkinin 18 Mayıs 1919'da Erzurum'da gösterildiğini ifade ederek, 100 yıl önce Erzurumluların eski hükümet meydanında emperyalist güçlere karşı meydan okuduğunu aktardı.

Bağımsızlık davasına inanmış Türk milletinin başlattığı Milli Mücadele davasının önce kongre salonlarına, ardından meclis kürsüleri ve cephelere taşındığının altını çizen Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erzurum demek Türkiye Cumhuriyeti demek, Türkiye Cumhuriyeti demek Erzurum demektir. Erzurum, milli ruh ve iradenin sembolü, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzide tarifidir. Öyle ki 'Erzurum'da gördüğüm içtenlik, mertlik, gönülden bağlılık, benim memleketi kurtarmak için her türlü özveriyi yapmam konusundaki azim ve gücümü arttırmıştı' diyen yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk'ün siyasi hayatında Erzurum'un yeri şüphesiz çok büyük ve önemli olmuştur. 3 Temmuz'dan sonraki süreçte Erzurumlular Mustafa Kemal'i milli mücadelenin lideri olarak görmek ve bu kıvancı yaşamak düşüncesi ile 10 Temmuz 1919'da kendisini Vilayat-ı Şarkiye-i Müdafaai Hukuk Cemiyetinin başkanlığına layık görmüştür. "

Sekmen, başta Atatürk, onun silah arkadaşları ve vatan uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, gazilere de şükranlarını iletti.

Tören, Erzurum Halk Oyunları ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi ve şiir dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: AA