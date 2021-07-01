Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
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Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı

Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Program kapsamında düzenlenen tören, Atatürk'ün 100 yıl önce Erzincan'da karşılanışını sembolize eden temsili Türk Bayrağı'nın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce görevlendirilen sporcu öğrenciler tarafından tören alanına getirilmesiyle başladı. Ardından katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuduktan sonra Atatürk anıtına çelenk sundu.

Törene, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; "Büyük komutan, devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 102. yıl dönümündeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Amasya Genelgesini tamamladıktan sonra Milli Mücadelenin mihenk taşlarından Erzurum Kongresi'ne katılmak için yola çıktığında Erzincan'ımızı da şereflendirip "bir gece konaklayıp Erzurum'a geçmiştir.

Erzincan, Mustafa Kemal Atatürk için önemli bir yere sahiptir. Böylesine vatanına ve bayrağına bağlı olan bir şehri ziyaretleri ile de şereflendirmiştir. Atatürk'ün, Erzincan'a gelişi bir Anadolu şehrini ziyaretten ibaret değildir. Atatürk'ün şehrimizi 4 kez ziyaret etmesinin Erzincanlılar olarak her zaman gururunu yaşadık ve yaşıyoruz. Ebedi Baş Komutanımızın ziyaretleri esnasında kendisini karşılayan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyesi İstiklal Madalyası sahibi hemşehrimiz Hacı Fevzi Efendi'yi de Erzurum ve Sivas kongrelerinde yanından ayırmamıştır.

Mücadelesiyle bağımsızlığı ve zaferi sembolleştiren Erzincanlılar, medeniyet yolunda kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Atatürk'ün yaktığı hürriyet ve istiklal meşalesi Erzincan'da hiç sönmeyecektir. Erzincanlılar tarihin her döneminde devleti ve milleti adına Ülkü ve ilkelerden hiç taviz vermemiştir. Bugün de aynı özlem ve inançla fikirlerine ve ideallerine sahip çıkmaya devam etmekteyiz.

Bu vesile ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'ımıza teşriflerinin yıldönümü heyecanla yaşıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadelemizden bugüne kadar vatan, millet ve mukaddesat uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ile anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor saygıyla selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene!" dedi. - ERZİNCAN

Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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