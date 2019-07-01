Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 100. yılı kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 100.yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcular ellerindeki Türk bayrağı ile Şehit Enes Bediz Meydanından Belediye binası önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törene, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Merkez Komutanı Topçu Albay Atilla Timur, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, protokol üyeleri gaziler öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Merkez Komutanı Topçu Albay Atilla Timur, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun sırasıyla Atatürk Anıtına Çelenk sundular.

Törende konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Büyük komutan, devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 100. yıl dönümündeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Amasya Genelgesini tamamladıktan sonra Erzurum Kongresi'ne katılmak için yola çıktığında Erzincan'a da gelerek "bir gece konaklayıp Erzurum'a geçmiştir. Atatürk Erzincan ziyareti esnasında kendisini karşılayan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden istiklal madalyası sahibi Hacı Fevzi efendiyi Erzurum ve Sivas Kongresi'nde yanı başından ayırmamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehrimize dört kez gelip Erzincan'ımızı onurlandırmıştır. Her gelişinde Erzincanlılara vakit ayıran Atatürk, Erzincan'a ve Erzincanlılara verdiği değerin açık bir göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılması yolunda, vatan ve millet aşığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izlediği her adım bizlere örnek olmalı, onun yolunda ilerlemek, onun ülkü ve ilkelerini devam ettirmek en büyük hedefimiz olmalıdır. Samsun'dan başlayan kutlu mücadele, Havza ve Amasya'da kurtuluş mücadelesinin görkemini belirlemiş, meşalesini ateşlemiştir. Erzincan'ın ve Erzincanlıların desteği milli mücadeleye güç katmış, ümit vermiştir" dedi.

Daha sonra Vali Ali Arslantaş, Topçu Albay Atilla Timur Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve beraberindekiler Başkanlık makamına geçerek bir süre görüştüler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA