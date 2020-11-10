Atatürk'ün en sevdiği yemek ıspanaklı börek nasıl yapılır? MasterChef ıspanaklı börek nasıl yapılır?

Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler arasında ıspanaklı börek bulunmaktadır. Peki, Atatürk'ün en sevdiği yemek ıspanaklı börek nasıl yapılır? MasterChef ıspanaklı börek nasıl yapılır?