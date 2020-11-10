Atatürk'ün en sevdiği yemek ıspanaklı börek nasıl yapılır? MasterChef ıspanaklı börek nasıl yapılır?
Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler arasında ıspanaklı börek bulunmaktadır. Peki, Atatürk'ün en sevdiği yemek ıspanaklı börek nasıl yapılır? MasterChef ıspanaklı börek nasıl yapılır?
ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ YEMEK ISPANAKLI BÖREK NASIL YAPILIR?
Malzemeler;
5 su bardağı un
Yarım tatlı kaşığı sirke
1 yumurta
1 kahve fincanı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
Su (azar azar eklenecek yaklaşık 2 su bardağı)
İçine:
1 kg ıspanak
1 adet soğan
Karabiber
Kırmızı biber
Tuz
1 su bardağı çökelek yada beyaz peynir
Aralarına ve üstüne 150 gr eritilmiş tereyağı
Yapılışı;
Öncelikle ıspanak yıkanıp doğranır.
Soğan ince bir şekilde yemeklik doğranır.
Tencereye ıspanak ve soğan alınarak sönmesi beklenir.
Tencerenin kapağı açılarak biraz karıştırılıp suyu biraz çekince ocaktan alınır.
Soğuyunca baharatlar ve peynir eklenir.
Hamur malzemeleri ile yumuşak bir hamur yoğurulur.
Yarım saat dinlendirilir.
16 parçaya bölünür. 4' er gruba ayrılır.
Gruptaki hamurlar servis tabağı kadar açılıp arasına eritilmiş tereyağı sürülür.
En üstteki hamura sürülmez.
Bir kerede 4' ü birden büyükçe oklava ile açılır.
Tekrar yağ sürülüp ortadan ikiye kesilir.
Uzun olan kısmına iç harç konulup rulo şeklinde sarılır.
Diğer hamurlara da aynı işlem uygulanır, tepsiye yerleştirilir.
Üzerine yine tereyağı sürülüp önceden ısıtılmış fırında 200 derecede pişirilir.
Patatesli yada peynirli olarak da yapabilirsiniz.