Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 80. yıl dönümü kutlandı



ELAZIĞ - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 80. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 80. yıl dönümü nedeniyle ilk olarak anıta çelenk bırakıldı. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkan Vekili Yusuf Dumandağ, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, kamu kurum müdürleri, emniyet ve askeri personel, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Törende Vali Kaldırım, Başkan Vekili Dumandağ ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Erbaş, anıta çelenk bıraktı. İki dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okunmasının ardından protokol üyeleri Atatürk'ün Öğretmenevi'nde konakladığı odayı gezerek, yattığı yatağa karanfil bırakıldı.

Anı defterini imzalayan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Atatürk'ün 80 yıl önce Elazığ'a gelişi nedeniyle bir anma programı düzenlediklerini söyledi.

Bu çerçevede Gazi Paşanın Elazığ'a gelişinde kullandığı odayı ziyaret ettiklerini ifade eden Vali Kaldırım, "Mert, yiğit, vatansever, bayrak aşığı insanların yurdu, memleketimizin aziz şehri Elazığ'ımıza teşriflerinizin 80. yılını büyük bir mutluluk ve gururla kutluyoruz. Bundan 80 yıl önceki 17 Kasım 1937 günü gibi yine yanımızda, aramızda ve kalbimizdesin. Ne mutlu biz Elazığlılara ki böyle bir şerefle yad ettiğimiz hatıraya sahibiz. Her türlü zorluğu azimle ve inançla aşarak vatan kıldığınız ülkemizi ve cumhuriyetimizi hedef gösterdiğiniz muasır medeniyetler üzerine çıkarmak ve "Millete efendilik yoktur, hizmet vardır" düsturuyla ülkemize ve aziz milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için gece, gündüz hiç durmadan yorulmadan çalışmaya devam etmekteyiz" dedi.