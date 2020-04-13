Atatürk'ün Edremit ve Ayvalık'a gelişinin 86'ncı yılı kutlandı
BALIKESİR'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Edremit ve Ayvalık ilçelerine gelişinin 86'ncı yıldönümü sosyal mesafenin korunduğu sade törenlerle kutlandı.
13.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:50
BALIKESİR'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Edremit ve Ayvalık ilçelerine gelişinin 86'ncı yıldönümü sosyal mesafenin korunduğu sade törenlerle kutlandı.
- Ayvalıkbalıkesir
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Edremit ve Ayvalık ilçesini ziyaret edişinin 86'ncı yıldönümü, ilçe meydanlarında protokol mensuplarının katıldığı sosyal mesafeye uyulan sade törenlerle kutlandı. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle, Atatürk anıtlarına çelenk bırakıldı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenler son buldu.
- Ayvalıkbalıkesir
Kaynak: DHA