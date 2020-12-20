Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü
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Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü

20.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:52
Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaytancıoğlu mesajında, aradan geçen yılların Edirnelilerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılık ve sevgisini daha da arttırdığını belirtti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve şükranla andığını ifade eden Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Önce binbaşı olarak 1911'de, daha sonra albay olarak 1916'da Edirne'ye gelen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 21 Aralık 1930'da Cumhurbaşkanı olarak Edirne'mizi ziyaret etmiş ve 4 gece kalmıştır. Menemen'de çıkarılan gerici ayaklanma onun Edirne'de daha uzun kalmasına engel olmuştur.

'Safa Geldin Ulu Gazi' pankartlarıyla Edirnelilerin bağrına bastığı büyük kahramanın hatırası sonsuza kadar Edirne'de ve Edirnelilerde yaşayacaktır. Edirneliler bağımsızlın değerini, cumhuriyetin faziletini en iyi biçimde bilmektedir. Çünkü Edirne'nin tarihi, acısıyla tatlısıyla Türkiye'nin tarihidir.

Evlad-ı Fatihan'ın torunları Ata'sının yolunda yürümeye devam edecektir. Cumhuriyetin değerleri, Gazi Mustafa Kemal'in ilke ve devrimleri yol göstericimizdir. Yüzlerce yıl yaşadıkları toprakları bırakıp muhacir olmak zorunda kalanlar vatanın ve bağımsızlığın değerini, bu vatanı bize bırakan Ulu Gazi'nin büyüklüğünü en iyi bilenlerdir. Bunun için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgimiz ve bağlılığımız hiç azalmayacak, artacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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