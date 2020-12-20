Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü

20.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:49
Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'yi 4 kez ziyaret ettiğini, son ziyaretini Cumhurbaşkanı sıfatıyla 21 Aralık 1930 tarihinde gerçekleştirdiğini belirtti.

Ulu Önder'in belediye binasında bulunan, şimdiki adıyla Atatürk Odası'nda 4 gece kaldığını, bugün meclis toplantılarının gerçekleştirildiği salonda çok önemli kararlara imza attığını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

Bugün, Ata'mızın kentimize gelişinin 90. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gurunu yaşıyoruz. Ne mutlu ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin serhat kenti, bu ülkenin batıdaki kalesi olan Edirne, her zaman onun ilke ve devrimlerine sahip çıkmış, yolunu onun fikirleri ile aydınlatmıştır.

Edirne, Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun bu ülkeye kazandırdıklarına sımsıkı bağlanan, onu yaşayan ve yaşatan muhteşem bir kenttir.

Birçok kez işgale uğrayan bu topraklarda nefes alan Edirne halkı, özgürlüğün ve bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunu bilmekte, Ata'sına olan minnet borcunu her fırsatta dile getirmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye son kez gelişinin ama hiç gitmeyişinin 90. yılında tüm Edirne halkı adına bir kez daha söz veriyorum ki, bize bıraktığı tüm emanetlere kanımızın son damlasına kadar sahip çıkmaya, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Merve Dizdar Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Samatta Okan Buruk Vitor Hugo Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Adana Gaziantep Galatasaray Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 11:52:28. #1.15#
title