Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp mesajında, Atatürk'ün Edirne'yi ziyaretinin kent halkına her zaman ayrı bir gurur ve kıvanç yaşattığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye her gelişinde büyük bir coşku ve sevgiyle karşılandığını ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Bugün Türk Milleti olarak yapmamız gereken, Ata'mızın düşüncelerini tüm yönleriyle bilmek ve genç kuşaklara aktarmaktır. Büyük önder Atatürk'ün ülkemiz için gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne ulaşmak için devlet olarak emin adımlarla ilerlerken, dün olduğu gibi bugün de, atalarımızın bize emanet ettiği bu cennet yurda sahip çıkarak milli iradenin, demokrasinin ve demokratik değerlerin yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yılını en içten dileklerimle kutluyor, tüm hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı