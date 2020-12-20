Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü

20.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:07
Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp mesajında, Atatürk'ün Edirne'yi ziyaretinin kent halkına her zaman ayrı bir gurur ve kıvanç yaşattığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye her gelişinde büyük bir coşku ve sevgiyle karşılandığını ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Bugün Türk Milleti olarak yapmamız gereken, Ata'mızın düşüncelerini tüm yönleriyle bilmek ve genç kuşaklara aktarmaktır. Büyük önder Atatürk'ün ülkemiz için gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne ulaşmak için devlet olarak emin adımlarla ilerlerken, dün olduğu gibi bugün de, atalarımızın bize emanet ettiği bu cennet yurda sahip çıkarak milli iradenin, demokrasinin ve demokratik değerlerin yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yılını en içten dileklerimle kutluyor, tüm hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Dizdar Gülben Ergen Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Samet Aybaba Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Çocuk Otomobil Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 11:10:27. #1.14#
title