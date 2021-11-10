Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti

Anıtkabir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı devlet töreninin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir'i, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş ziyaret etti.

Türk bayraklarıyla Atatürk'ün mozolesine gelen vatandaşlar, mozoleye çiçek bıraktı, dua etti.

Askerlerin nöbet değişimini ilgiyle izleyen vatandaşlar, Anıtkabir Müzesi'ni gezebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

"İyi ki varmış, iyi ki Cumhuriyet'i kurmuş"

Anıtkabir'i ziyaret edenlerden Kudret Yılmaz, Atatürk'ü ebedi istirahatgahında sadece bugün değil her fırsat bulduğunda ziyaret ettiğini söyledi. Her şeyi Atatürk'e borçlu olduğunu belirten Yılmaz, "İyi ki varmış, iyi ki Cumhuriyet'i kurmuş. Cumhuriyet'i ayakta tutmak benim ve benden sonraki neslin görevidir." dedi.

Alperen Şentürk ise ahirete intikal etmiş olsa da Atatürk'ün hala Türk milletinin özgürlüğünde, bağımsızlığında yaşadığını ifade etti.

"Hastaneden güçlükle izin aldık. Mekanı cennet olsun"

Engelli genç Arda Ateşçi, Anıtkabir'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Hastanede tedavisinin sürdüğünü kaydeden Ateşçi, "Hastaneden güçlükle izin aldık. Hastane yetkilileriyle konuştum. Onlar da izin verdiler. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Rukiye Binbaşaran, ağlamamak için kendisini zor tuttuğunu, bugün Türk milletinin yas günü olduğunu söyledi.

Anıtkabir'i her zaman ziyaret etmeye çalıştığını, bugün de işini bırakıp geldiğini belirten Binbaşaran, "Hasta olan, işinden izin alamayan, kalbi burası için çarpan herkesin yüreğiyle buradayım." dedi.

80 yaşındaki Fatma Efe'nin ilk ziyaret heyecanı

Ilgın Kırtel de Anıtkabir'de bulunduğu için gururlu ve heyecanlı olduğunu belirterek "Onu göremediğim için çok üzülüyorum ama şunu biliyorum ki görememiş olsam bile fikirleri her zaman bizimle. Açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğiz." diye konuştu.

Eskişehir'den gelen 80 yaşındaki Fatma Efe, Anıtkabir'i ilk kez ziyaret ettiğini ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Atatürk'ün vatanı düşman işgalinden kurtardığını söyleyen Efe, onun ve silah arkadaşlarının mücadelesi sayesinde bugün rahat bir yaşam sürüldüğünü söyledi.

Samsun'dan anneanneleriyle gelen kuzenler Bilge Ecrin ve Eslem Çatalsakal ile Nurbanu, Ayşe Mine ve Elif Naz Azgar da Ata'nın huzurunda bulundukları için çok heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti.

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