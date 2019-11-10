Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar (6)

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar (6)

Anıtkabir ve avludaki vatadandaşlar Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar Fotoğraf çektirenler Mozole önünde dua edenler ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti.

10.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:36
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar (6)

ve avludaki vatadandaşlar

Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar

Fotoğraf çektirenler

Mozole önünde dua edenler ANKARA - Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi 'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. (6)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar (6)
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