Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar (5)
Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar Mozole önüne gelen gaziler Gazilerin selam vermesi Askerlerin geçişi ve selam vermesi Bir çocuğun dua edişi Vatandaşların geçişi ve dua edişleri Bir yaşlı çiftin Atatürk'e olan sevgisini göstermesi Mozoleye çiçek bırakmaları ANKARA - Türkiye...
Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar
Mozole önüne gelen gaziler
Gazilerin selam vermesi
Askerlerin geçişi ve selam vermesi
Bir çocuğun dua edişi
Vatandaşların geçişi ve dua edişleri
Bir yaşlı çiftin Atatürk'e olan sevgisini göstermesi
Mozoleye çiçek bırakmaları ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla, vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. (5)
Haber Videosu: Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar (5)