Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar (5)

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar (5)

Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar Mozole önüne gelen gaziler Gazilerin selam vermesi Askerlerin geçişi ve selam vermesi Bir çocuğun dua edişi Vatandaşların geçişi ve dua edişleri Bir yaşlı çiftin Atatürk'e olan sevgisini göstermesi Mozoleye çiçek bırakmaları ANKARA - Türkiye...

10.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:55
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar (5)

'i ziyaret eden vatandaşlar

Mozole önüne gelen gaziler

Gazilerin selam vermesi

Askerlerin geçişi ve selam vermesi

Bir çocuğun dua edişi

Vatandaşların geçişi ve dua edişleri

Bir yaşlı çiftin Atatürk'e olan sevgisini göstermesi

Mozoleye çiçek bırakmaları ANKARA - Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi 'ün, ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla, vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. (5)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar (5)
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