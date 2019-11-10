Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (4)
Anıtkabir'de 9.05'te saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı okunması esnasından Türk Bayrağının dalgalanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesine gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defterini imzalaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesinden...
Anıtkabir'de 9.05'te saygı duruşunda bulunulması
İstiklal Marşı okunması esnasından Türk Bayrağının dalgalanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesine gelmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defterini imzalaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesinden çıkışında vatandaşlarla selamlaşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'den ayrılması ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. (4)
Haber Videosu: Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (4)