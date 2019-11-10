Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (4)

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (4)

Anıtkabir'de 9.05'te saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı okunması esnasından Türk Bayrağının dalgalanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesine gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defterini imzalaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesinden...

10.11.2019 10:09 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:15
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (4)

'de 9.05'te saygı duruşunda bulunulması

İstiklal Marşı okunması esnasından Türk Bayrağının dalgalanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesine gelmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defterini imzalaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesinden çıkışında vatandaşlarla selamlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'den ayrılması ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu , ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (4)
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