Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (2)

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (2)

Mozoleye çelenk bırakılması Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunması Anıtkabir'den çıkış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merdivenlerden inişi Misak-ı Milli Kulesi'ne giriş ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında,...

10.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:49
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (2)

Mozoleye çelenk bırakılması

Saygı duruşu

İstiklal Marşı'nın okunması

'den çıkış

Cumhurbaşkanı 'ın merdivenlerden inişi

Misak-ı Milli Kulesi'ne giriş ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu , ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (2)
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