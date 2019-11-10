Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir şeref defterini...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı.
10.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:41
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. (3)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir şeref defterini...