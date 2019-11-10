Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir şeref defterini...

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir şeref defterini...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:41
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir şeref defterini...

Cumhuriyeti'nin kurucusu , ebediyete intikalinin 81'inci yılında, 'de düzenlenen törenle anıldı. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir şeref defterini...
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