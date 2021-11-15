DİYARBAKIR (İHA) - - Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 84'üncü yıl dönümü törenle kutlandı

DİYARBAKIR - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 84'üncü yıl dönümü, Diyarbakır Tren Garında düzenlenen tören ve temsili canlandırmayla kutlandı.

Cumhurbaşkanı olarak 15 Kasım 1937 yılında Diyarbakır'a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretinin 84'üncü yıl dönümü, Yenişehir İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Diyarbakır Tren Garında düzenlenen törene Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, askeri ve mülki erkan, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişi ve karşılanmasının temsili olarak canlandırılan törende, Elazığ yönünden gelen trende bulunan muharip gaziler, Kaymakam Koç'a Türk bayrağını takdim etti. Karşılama töreni sonrası Diyarbakır Tren Garı önünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiirler okurken burada konuşan Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, "Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, bizlere canlarıyla emanet eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1916 ve 1937 yılları arasında farklı görevlerle şehrimizde bulunmuş ve 100 günü aşkın bir süre şehrimizde kalmıştır. Diyarbakır'a her geldiğinde büyük bir bahtiyarlık ve mutluluk duyduğunu dile getiren Atatürk, Diyarbakır ve Diyarbakır halkına gönülden bir muhabbetle bağlı olduğunu her ortamda belirtmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatından bir yıl önce 15 Kasım 1937'de şu an bulunduğumuz Diyarbakır garına teşrif etmiş; ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Diyarbakır'da da halk tarafından büyük bir coşku ve sevgi gösterileri ile karşılanmıştır. Atatürk 84 yıl önce bugün, halkevinde yaptığı konuşmada Diyarbakır halkına şu sözlerle seslenmiştir, '20 yıl sonra tekrar Diyarbakır'da bulunuyorum. Dünyanın en güzel ve modern bir binası içinde, beşeriyetin medeni bir halkı huzurunda, duyduğum zevk ve saadetin ne kadar büyük olduğunu kaydetmekle bahtiyarım'. Bu sözlerle atamızın takdirlerine mazhar olan Diyarbakırlılar, kendisine minnettardır, yürekten bağlıdır. Aziz Atatürk; tarih boyunca barışın, hoşgörünün, sevginin ve kardeşliğin ilmek ilmek işlendiği, içinden yüzlerce devlet, kültür ve bilim insanı yetiştirmiş bir şehir olarak, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için, gösterdiğiniz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. İnsanımızı yüceltmek, mutlu ve huzurlu kılmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Ülkemizin hızla gelişen şehirlerinden ve dünyaya açılan bir vitrini olan Diyarbakır'ı daha da geliştirmek, güzelleştirmek ve dünya kentleri arasında yerini güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından etkinlik halk oyunları gösterisi ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.