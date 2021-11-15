Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 84'üncü yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaşkanı olarak 15 Kasım 1937'de Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyaretin 84'üncü yıl dönümü törenle kutlandı. Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç'un yanı sıra askeri erkan, gaziler ve şehit yakınlarıyla halk tren garındaki temsili karşılama töreninde hazır bulundu. Kaymakam Koç, trenden inen gazilerin kendisine takdim ettiği Türk bayrağını gençlere emanet etti.

Şiirlerin okunduğu tören, folklor gösterisiyle sona erdi.