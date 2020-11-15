Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı

Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü, Diyarbakır Tren Garında düzenlenen törendeki temsili canlandırmayla kutlandı.

Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı

DİYARBAKIR - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü, Diyarbakır Tren Garında düzenlenen törendeki temsili canlandırmayla kutlandı.

Cumhurbaşkanı olarak 15 Kasım 1937 yılında Diyarbakır'a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretinin 83'üncü yıl dönümü, Yenişehir İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Diyarbakır Tren Garında düzenlenen törene Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, askeri ve mülki erkan, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişi ve karşılanmasının temsili olarak canlandırılan törende, Elazığ yönünden gelen trende bulunan muharip gaziler, Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'ye Türk bayrağını takdim etti.

"Şanlı bayrağımızı kahraman gazilerimizden teslim almanın onurunu yaşıyorum"

Kaymakam Beşikci, öperek Türk bayrağını teslim aldı. Kaymakam Beşikci, "Özgürlük ve bağımsızlığımızın simgesi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilelebet payidar olacağının ve şehitlerimizin emaneti olarak her birimizin taşıyacağı en önemli ve değerli varlığımız şanlı bayrağımızı kahraman gazilerimizden teslim almanın onurunu yaşıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyarbakır'a teşrif ettiği bugün onun en büyük emanetini Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği sevgili gençlerimizle bayrağımızı sonsuza kadar yaşatmak gönüllerimizde sonsuza kadar var etmek uğruna teslim ediyorum" diyerek bayrağı öğrencilere teslim etti.

"Bayrağımız sonsuza kadar gönderde dalgalanacak"

Atatürk'ün temsili canlandırma etkinliğinin ardından Diyarbakır Tren Garı önünde öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Törende konuşan Kaymakam Beşikci, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyarbakır'a teşriflerinin yıl dönümündeyiz. Şüphesiz ki cumhuriyetin kuruluşu ve bugünlere gelişi bütün bir milletin toplu mücadelesi devletine ve milletine sahip çıkması ile olmuştur. Uğruna can verilen değerler vatan, millet, devlet, bayrak ve ezan her zaman hepimizin kutsalı ve vazgeçilmezi olmuştur. Bu şuur ve iman oldukça, inşallah Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacak. Biraz önce Gazi Mustafa Kemal'in Diyarbakır'a teşrifi bağlamında karşıladığımız bayrağımız sonsuza kadar gönderde bugün olduğu gibi gençlerimizin elindeki gibi nazlı nazlı dalgalanacak ve inşallah ebediyen bu topraklar Türk yurdu ve bizim yurdumuz olacaktır" dedi.

Diyarbakır Tren Garındaki törenin ardından Anıtpark'ta çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başka Vekili Murat Beşikci tarafından kaymakamlık ve Yenişehir İlçe Belediyesi çelenklerinin Atatürk anıtına sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK