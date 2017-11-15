Atatürk'ün Diyarbakır'a Gelişinin 80. Yıl Dönümü

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 80'inci yıl dönümü törenle kutlandı.



Diyarbakır Garı'nda düzenlenen törende, Atatürk'ün Diyarbakır'a trenle gelişi temsili olarak canlandırıldı. Trenden inen gaziler, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'na ellerindeki Türk bayrağını takdim etti. Güzeloğlu da öperek aldığı Türk bayrağını öğrencilere verdi.



Etkinlik, gar önündeki meydanda halk dansları gösterisi ve şiir okunmasıyla devam etti.



Vali Güzeloğlu, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 80'inci yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.



Atatürk ve silah arkadaşları ile Cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne devlet, millet, bayrak, vatan ve milli tüm değerler uğruna hayatını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Güzeloğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente 1937 yılında gelişi, Diyarbakır'a olan güveni, Diyarbakır'ın milli birlik ve beraberlik açısından öneminin bir kez daha vurgulandığı bir buluşma olmuştur. Kurtuluş Savaşı ve mücadelesinde diğer tüm iller gibi Diyarbakır, egemenlik ve bağımsızlık uğruna Kurtuluş Savaşı'nın her cephesine şehit evlatlarını gönderen milli duruşunun temsilcisi bir merkez olmuştur." ifadelerini kullandı.



Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar bu değerlere sahip çıkan kentin son olarak 15 Temmuz'da da Anadolu'nun her köşesindeki vatan evlatları gibi meydanlarda, nöbetlerde dimdik ayakta durduğuna işaret eden Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ın devletine, milletine, Cumhuriyetine sahip çıkan bir yer olduğunu aktardı.



Güzeloğlu, "Milli birlik ve beraberliğimizin mührü olan Diyarbakır, kültürümüzün, medeniyetimizin de çok önemli bir merkezidir. Bugün de Diyarbakır, bölge ve ülkemiz genelinde Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatma iradesinde aşılmaz bir kale, terör örgütlerine karşı milletiyle dik duran, bütün ihanet planlarına karşı topyekun vücut olan bir iradenin temsilcisidir." dedi.



Daha sonra Anıtpark'ta devam eden törende anıta çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törene, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, askeri erkan, kamu kurumlarının temsilcileri ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.