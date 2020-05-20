Atatürk'ün dev imzası Gemlik'in zirvesinde
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Atatürk'ün dev imzası Gemlik'in zirvesinde

Gemlik Belediyesi, 216 metre uzunluğundaki Atatürk imzasını ilçenin en yüksek tepesine yazdı.

Atatürk'ün dev imzası Gemlik'in zirvesinde
20.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:45

Gemlik Belediyesi, 216 metre uzunluğundaki Atatürk imzasını ilçenin en yüksek tepesine yazdı. Dev imza gökyüzünden de görüntülendi.

Gemlik'in birçok çok yerinden görülen imza, ilçenin yeni sembolü olurken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Dünyanın en büyük Atatürk imzasını zirveye yerleştirdik. Atatürk bütün Türk milletinindir" dedi.

Gemlik Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sembol imzasını, tüm ilçeden görülen tepeye yazdı. Şahinyurdu mevkiinde, yangın sonucu orman vasfını kaybetmiş arazide yaklaşık on gün süren yoğun çalışmanın ardından tamamlanan Atatürk'ün imzası, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve belediye meclis üyeleri tarafından boyandı.

Türkiye'de hayata geçirilmiş en büyük Atatürk imzası olma özelliğini taşıyan çalışma, 70 metre eninde ve 216 metre boyunda, toplam 2013,5 metrekarelik bir alanda yazıldı. İmza, İstanbul güzergahındaki uçaklardan da rahatlıkla görülebilecek büyüklüğe sahip.

Atatürk'ün imzasının Gemlik'in en görünür tepesinde olduğunu kaydeden Başkan Sertaslan, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yapan uçakların da rotası üzerinde bulunduğun belirtti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ATATÜRK İMZASI

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ilçenin gurur kaynağı olacak imza ile ilgili şunları söyledi: "Milletimizin Kurtuluş Savaşı'na başladığı, büyük önderimizin Samsun'a ayak bastığı gün 19 Mayıs. Bir milletin kurtuluşunun ilk adımı. Korona virüs salgını nedeniyle kutlama yapmak mümkün olamadı. Fakat hemşehrilerimizin var olan beklentilerini karşılamayı kendimize görev biliriz. Bu bayramın sönük geçmesine izin vermemek için böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik. Dünyanın en büyük Atatürk imzası oldu. 20 dönüm arazi içine yerleştirildi, 30 kamyondan fazla taş kullanıldı."

"ATATÜRK BÜTÜN TÜRK MİLLETİNİNDİR"

"Atatürk bütün Türk milletinindir. Her siyasi partiye mensup, her görüşe sahip hemşehrilerimiz çalışmamızı mutlulukla takip ediyor" şeklinde konuşan Başkan Sertaslan, sözlerini şu şekilde sürdürdü,"19 Mayıs bizim için önemli bir gün ve bu güne yakışır bir kutlama yapmamız gerekiyordu. Bu yıl ilk defa bu bayramda meydanlarda değiliz. Ayrıca bu yıl 19 Mayıs Yüce Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği Kuran'ı Kerim'in ilk ayetinin indiği güne denk geldi. Bütün ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

BAŞKANIN SESİNDEN 19 MAYIS FİLMİ

Öte yandan 19 Mayıs için Gemlik Belediyesi tarafından çekilen film sosyal medyada büyük ilgi gördü. Başkan Sertaslan'ın seslendirdiği pandemi süresince sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş kalan Gemlik'in cadde ve meydanlarının yer aldığı filme Gemlik'in en yüksek tepesine yapılan dev Atatürk imzası damga vurdu.

(Fatih Çapkın- Hurşit Topal/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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