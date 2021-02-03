Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 90. yıl dönümü
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Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 90. yıl dönümü

03.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:06
Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 90. yıl dönümü

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri ziyaretinin 90. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri ziyaretinin 90. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Zolan, mesajında, 4 Şubat 1931 Çarşamba gününün Denizli için unutulmaz bir tarih olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli ziyaretinin onur ve gururunu bir kez daha yaşadıklarını belirtti.

Denizlililerin o gün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir coşku ve sevgiyle karşıladığını vurgulayan Zolan, şunları kaydetti:

"90 yıl önce yaşanan bu tarihi olay yalnızca bir devlet büyüğünü karşılamak değil bir milletin, bir şehrin bağımsızlık sevdasını tüm dünyaya haykırışı olmuştur. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinin hemen ardından 15 Mayıs 1919'da Denizli'de milli mücadele ateşi yakılmış, düşmana karşı ilk andan itibaren en ön saflarda yer alan Denizli halkı, Kurtuluş Savaşı'nda da Ata'sının yanında yer almış, bağımsızlık için canını ve kanını vermekten hiçbir zaman kaçınmamıştır. Büyük Önder Atatürk'ün yanında sapasağlam duran Denizlimiz, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde aldığı rol ile Kazıkbeli ve Miryokefalon Savaşı'nda olduğu gibi bir kez daha tarihe geçmiştir."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Zolan, Denizli'nin de sanayi, tarım, turizm ve şehirleşme noktasında örnek bir şehir olduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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