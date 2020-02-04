04.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:32

Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 89'ncu yılı kutlandı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 89'ncu yıldönümü törenle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 89'ncu yıldönümü için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda tören düzenlendi. Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilal Öztürk, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş törene katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "89 yıl önce Cumhuriyetimiz'in kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Denizli'ye teşrif etmiş, onurlandırmış ve gururlandırmıştır. Bu ziyaret Denizli için çok önemlidir. Her 4 Şubat'ta bu onuru ve güzelliği yaşıyoruz" dedi.

Denizli'nin Kurutuluş Savaşı sırasında düşman işgalini önlemek için yoğun mücadele verdiğini belirten Zolan, Cumhuriyet'in kuruluşunda da Atatürk'ün yanında durarak destek verdiğini kaydetti. Kurtuluş Savaşı sonrası Denizli'nin muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmek için çalıştığını vurgulayan Zolan, "Denizli ödevini yapmıştır. Şehrimiz bundan sonra daha fazla gayretle daha güzel işler yapma konusunda gösterilen hedefe koşmaya devam edecektir" diye konuştu. Denizli'nin, eğitim, sağlık, spor, sanat, sanayi, tarım, turizm ve şehirleşme anlamında en üst seviyeye ulaştığını kaydeden Zolan, "Birçok güzelliğiyle Denizli'miz bugün dünyada parmakla gösterilen bir şehir haline gelmiştir" dedi.

ÖĞRENCİLERE ÖDÜL

Konuşmanın ardından öğrenciler, günün anlam ve önemi ile ilgili şiirler okudu. Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı. Günün önemi dolayısıyla gerçekleştirilen Atatürk Halk Koşusu ile Atatürk ve Denizli konulu resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: DHA

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