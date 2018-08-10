Atatürk'ün Değerlerini Günümüze Taşımak Hepimizin Görevi"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Atatürk bu büyük kahramanlık öyküsünü ve kahramanlık öyküsünde yaşayacak noktaları burada kazanmaya başladı. Bu evin ulu önderin hatırasını yaşatma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun değerlerini günümüze taşımak hepimizin görevi." dedi.

Bakan Ersoy, Anafartalar Zaferi'nin 103. yılı törenleri için geldiği Çanakkale'de, Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyünde bulunan, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca restorasyonu tamamlanan ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Çanakkale Savaşları sırasında karargah olarak kullanılan "Atatürk Evi Müzesi'nin açılışını yaptı.

Burada bir konuşma yapan Ersoy, Çanakkale'nin, milli mücadele tarihinde büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de başlattığı bu mücadelenin kısa zamanda tüm Anadolu'ya yayıldığını ifade etti.

Ersoy, "Atatürk bu büyük kahramanlık öyküsünü ve kahramanlık öyküsünde yaşayacak noktaları burada kazanmaya başladı. Bu evin ulu önderin hatırasını yaşatma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun değerlerini günümüze taşımak hepimizin görevi." diye konuştu.

"İçeride ilk defa sergilenecek orijinal eserler de var"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de tarihi alandaki tüm eserleri ayağa kaldırma görevlerinin bulunduğunu vurgulayarak, bunu başarmak için çalıştıklarını kaydetti.

Kaşdemir, "İşte bunlardan bir tanesi de çok büyük hatırası olan Çanakkale Savaşları'nın kahramanı ve muzaffer kumandanı, Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin de kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı, plan yaptığı, düşündüğü hatırasının olduğu bir mekandayız. Uzun yıllar müze olarak hizmet vermiş, fakat zamana ve coğrafi koşullara bağlı olarak da yıpranmıştı. Hemen işe başladık. Projelerini tamamladık. Ödeneğini bulduk. Kısa bir zaman içerisinde de olabildiğince aslına uygun orijinalliğini bozmadan tekrar müze evi haline getirdik. İçini de doldurduk. İçeride ilk defa sergilenecek orijinal eserler de var. Bigalı köyü sakinleri zaten bugünü bekliyordu. Emeği olan herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh, Avustralya Askeri Ateşesi Albay Andrew Fidge, Yeni Zelanda'nın Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Ed Mc Isaac, çok sayıda gazi ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Evi

1915 yılında dönemin köy muhtarı tarafından 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'e karargah binası olarak tahsil edilen ve Mustafa Kemal tarafından 19-25 Nisan tarihleri arasında karargah olarak kullanılan bina, 1980'li yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılıp, müze haline getirildi.

Tarihi binada, hem statik hem de yalıtım yönünden kusurların bulunması nedeniyle restorasyona alınmasına karar verildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyünde bulunan ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Çanakkale Savaşları sırasında karargah olarak kullanılan ev, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 1 Şubat 2017 tarihinde restorasyona alındı.

Restorasyonu 2 yılda tamamlanan bina "Atatürk Evi Müzesi" olarak ziyarete açıldı.