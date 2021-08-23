Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişi ve Şapka İnkılabının 96. Yıl Dönümü Tören ile Kutlandı

Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişi ve Şapka İnkılabının 96. Yıl Dönümü Tören ile Kutlandı23 Ağustos Atatürk'ün Çankırı'ya gelişi ve Şapka İnkılabının 96. yıl dönümü dolayısı ile kentte tören düzenlendi.

Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişi ve Şapka İnkılabının 96. Yıl Dönümü Tören ile Kutlandı

23 Ağustos Atatürk'ün Çankırı'ya gelişi ve Şapka İnkılabının 96. yıl dönümü dolayısı ile kentte tören düzenlendi. Atatürk Anıtı önündeki törende Vali Abdullah Ayaz, Ulu Önder Atatürk'ün Çankırı'ya gelişini temsil eden Türk bayrağını öğrencilerden teslim aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden törende Çankırı Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı önüne çelenk konuldu. 96 yıl önce Atatürk'ün Çankırı halkına hitabı okundu.

Çankırı Belediye Başkan Vekili Özlem Demirci, İstiklal Yolunun ve Şapka İnkılabının önemli noktalarından biri olan komşumuz Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde yitirdiğimiz vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı dileyerek başladığı konuşmasında Atatürk'ün gerçekleştirdiği yurt gezisinin ziyaretlerden öte, bir zihniyet devriminin yapılması, bu düşünce yapısının tüm dinamikleri ile halka doğru anlatılması için düzenlenmiş ve milliyetçi unsurlar ile bezenmiş bir gezi olduğunu söyledi. Demirci, "Bu gezinin her durağında halkın desteğini almayı başarmış bir lidere Çankırı halkı da en büyük desteği vermiş ve Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının savunucusu olmuştur. Nitekim Büyük Önder Atatürk, milletin onay vermeyeceği hiçbir düşüncenin kalıcı olmayacağını o gün Çankırı halkına yaptığı konuşmasında bir kez daha vurgulamıştır. Atatürk, elinde panama şapkası ile halkın nabzını ölçmüş ve diğer reformlara zemin hazırlamıştır. " Dedi.

Çankırı'nın İstanbul'dan Anadolu'ya nakledilen cephane ve insan kaynağının ulaştırılmasında tarihi bir rol oynayan İstiklal Yolu üzerinde kilit bir rol üstlendiğini belirten Demirci, "Çankırı'nın en çok şehit veren iller arasında olması şaşırtıcı değildir. Şehrimiz tüm evlatları ile vatanın istiklali ve istikbali için canını ortaya koymayı bilmiştir. Zaferler üzerinde yükselen cumhuriyetimiz, Atatürk'ün de öngördüğü gibi demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak ebediyen yaşayacaktır. " ifadelerine yer verdi.

Törenin ardından protokol fotoğraf sergisini gezip Çankırı'da Atanın kaldığı odayı ziyaret etti.

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Kaynak: Habermetre