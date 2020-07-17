Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 86'ncı yılı kutlandı ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 86'ncı yıl dönümü törenle kutlandı.

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 86'ncı yıl dönümü törenle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında, Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Anıt Park'ta tören düzenlendi. Törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılıp, anıt defteri imzalandı.

Törende konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bugün ilimizi şereflendirmenizin 86'ncı yıl dönümü. Bugün aynı heyecanla sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. 17 Temmuz'da Bolu'ya gerçekleştirdiğiniz ziyarette kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesi kararınız ile tüm dünyaya çağdaşlık, özgürlük ve demokrasi dersi verdiniz. Böylesine önemli bir kararı Bolu'da almanız bizleri son derece duygulandırmış, sizin vizyon, cesaret ve kararlılığınız bizlere her zaman örnek olmuştur" dedi.?'GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ YOLDA İLERLİYORUZ'

Bolu Valisi Ahmet Ümit de yaptığı konuşmada, "Tabiatın kalbi Bolu'ya teşriflerinizin 86'ncı yıl dönümünde, 17 Temmuz 1934 yılında duyulan heyecanı Bolu halkı olarak yüreğimizde hala hissediyor ve şehrimizi şereflendirmenin gururunu bugün bir kez daha yaşıyoruz. 86 yıl önce onurlandırdığınız sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin ilmek ilmek dokunduğu Bolu, günden güne sanayisi, tarımı ve turizmi ile Türkiye'nin gelişmesine önemli katkı veren illerden biri haline gelmiştir. Güzel şehrimiz Bolu gelişme ve kalkınma hedeflerine emin adımlarla yürümektedir. Bolu halkı ile omuz omuza size layık olabilmek için azim ve kararlılıkla, kültürümüze, medeniyetimize, bizleri biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak göstermiş olduğunuz yolda ilerliyoruz ve ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA