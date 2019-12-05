05.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:08

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan törende, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selma Göktürk Çetinkaya, "Milli Mücadeledeki Bir Dönüm Noktası: Bilecik" başlıklı sunumunda Atatürk'ün Bilecik'e gelişini anlattı.

Bileciklilerin düşmana göz açtırmadıklarını ve 99 yıl önce bugün Sevr'e Bilecik halkının hayır dediğini aktaran Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Savaş bitti ama Bilecik'te bin 956 ev, 331 dükkan, hükümet konağı, fabrikalar, camiler ve türbeler tamamen yandı. Bilecik'te biraz kül, biraz duman ve gür bir iman kaldı. İşgal döneminden harabeye dönen Bilecik'teki imar faaliyetleri ile şehir vadiden platoya kaydırıldı ve Bilecik gelişti. Bu toprakları savunmak pahasına canından olan, eğitimi yarım kalan ya da hiç başlamayan 1920'lerin genç kızlarını aklımızdan hiç çıkarmamalıyız. Kadınlarımıza 85 sene önce bugün seçme hakkı veren, 99 sene önce bugün ölüm fermanına hayır diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmamalıyız."

Öğrencilerin halk oyunu gösterisinin ardından protokol üyeleri, "Eski Bilecik" konulu fotoğraf sergisini gezdi.

Programa, Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan Yardımcısı Albay Hakan Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, BŞEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Nurgül Özbay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal katıldı.

Kaynak: AA