Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 101'inci yıl dönümü kutlandı - Haberler
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Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 101'inci yıl dönümü kutlandı

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 101'inci yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik'e ilk gelişi ve Bilecik Mülakatı'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tiyatral gösteri sahnelendi.

İSTANBUL (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik'e ilk gelişi ve Bilecik Mülakatı'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tiyatral gösteri sahnelendi.

Bilecik Garı'ndaki kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirlerin seslendirilmesiyle başladı.

Öğrencilerin folklor gösterisinin ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Bilgin, "Milli Mücadele'deki Bir Dönüm Noktası: Bilecik" konulu konferans verdi.

Bilecik Mülakatı'nın, Milli Mücadele tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Bilgin, "Dönemin büyük güçleri, bir bakıma ellerine almış oldukları cetvellerle bütün dünya haritasını yeniden çizmeye başlamışlardı. Akabinde Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'dadır. 6 ay boyunca İstanbul'da kalacaktır. Vatanın kurtuluşu için gerekli hazırlıkları yapacak ancak İstanbul'dan bu işi gerçekleştiremeyeceğini anlayacak ve Anadolu'nun içlerine 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basacaktır." dedi.

Bilgin, TBMM'nin kurulmasına kadar yaşanan gelişmeleri de anlattı.

Etkinlik, Bilecik Garı'nda gerçekleşen Bilecik Mülakatı'nın tiyatral gösteri ile canlandırılmasıyla tamamlandı.

Programa, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, bazı ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 101'inci yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 101'inci yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 101'inci yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 101'inci yıl dönümü kutlandı

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AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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