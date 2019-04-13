Atatürk'ün Bergama'ya Gelişinin 85. Yıl Dönümü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri kapsamında Bergama ilçesine gelişinin 85'inci yıl dönümü törenle kutlandı.



Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtına çelenk konuldu, saygı duruşunda bulundu İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunumunun ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptığı konuşmada, günün önemine dikkati çekerek "Atatürk, Bergamamızın tarihi ve kültürel değerlerinden çok etkilenmiş, üstün ön görüsüyle bu değerlerin tanıtılması için bir kermes düzenlenmesi talimatını vermiştir. Kutladığımız Uluslararası Bergama Kermesi bize atamızın armağanıdır. Bergama'da geçirdiği kısa süre içinde bile şehrimizin geleceğine yön veren, daha pek çok adımların atılmasını sağlayan Gazi Paşamızın ne kadar büyük bir devlet ve halk adamı olduğunu günden güne çok daha derinden hissediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, Atamızın Bergama'ya gelişinin yıl dönümünü kutluyorum." dedi.



Bergama Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ile kılıç kalkan ekiplerinin gösteri yaptığı törende gün nedeniyle düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Mualla Ersezgin Ortaokulu öğrencilerinden oluşan koro ise Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.

Törene, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Osman Şahin, Bergama Garnizon Komutanı Albay Murat Sağlık, Bergama Cumhuriyet Başsavcısı Vekili İbrahim İpiçürük, Siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA