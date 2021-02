Atatürk'ün Balıkesir'e ilk gelişlerinin 98'inci yıldönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e ilk gelişinin 98. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Balıkesir Gar Binası'nda başlayan kutlamalarda temsili olarak Atatürk'ün trenle gelişi canlandırıldı.

Temsili karşılama töreninde trenden inen Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyesi bir gazi Atatürk'ü temsil eden Türk Bayrağı'nı Vali Ersin Hasan Şıldak'a öperek teslim etti.

Kutlamalar daha sonra Ata'ya saygı yürüyüşü ile devam ederek, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla sona erdi.

Tren Gar'ındaki törende günün anlam ve önemine hitaben konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Atatürk'ün Balıkesir'i 7 kez ziyaret ettiğini söyledi.

Yılmaz, Atatürk'ün 6 Şubat 1923'de eşi ve Kazım Karabekir ise trenden indiğini belirterek, "Atatürk Milli Kuvvetler Caddesi'nden yürüyerek halkı selamlamış ve günümüzde müze olarak kullanılan eski belediye binasına geçerek orada geçit törenini izlemiştir." diye konuştu.

Vatandaşların coşkulu karşılamasının Atatürk'ü heyecanlandırdığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir'in yiğit evlatlarına Atatürk tarafından önemli bir görev yüklenmiştir. Bu görev, Koca Seyit'in torunları Balıkesirlilerin Milli Mücadeleye verdikleri büyük desteğin cumhuriyet için de devamlılığının göstergesidir. Balıkesir Atatürk'ten miras kalan cumhuriyeti koruma görevi çerçevesinde yıllardır kahraman ve necip ordumuz başta olmak üzere devletin her kademesinde bürokrasisinden siyasete, yargıdan akademiye, iş dünyasından diplomasiye birçok vatansever evladını yetiştirmiş ve ülkesi için katma değer sağlamayı her şeyden önemli bulmuş ve her şeyden öncelikli tutmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bu yolculukta cumhuriyetimizin 100. yılında büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için tüm enerjimizi ortaya koyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, bu toprakları bize vatan kılan şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı ve CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan'ın yanı sıra protokol üyeleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak