Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı konuşmada, 87 yıl önce, bugün Ayvalık'a gelip bu toprakları ziyaret eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün güzergâhından yürüyerek halkın karşısına gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Program, Ayvalık Karayolları 29'uncu Şube Şefliği bahçesinden başladı. Atatürk'ün ilçeye giriş yaptığı güzergah üzerinden gerçekleştirilen yürüyüşe; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Tutar, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG.KD. Binbaşı Sadun Özdemir, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Güneş Eliş, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve istiklal marşı ile devam etti.

Başkan Ergin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Maalesef uzunca bir süredir görkemli bayram kutlamalarımızı, yürüyüşlerimizi pandemi nedeniyle yapamıyoruz. 13 Nisan'da Atatürk'ün Ayvalık'a gelişiyle etkinlik ikinci kezdir kısıtlı şartlarda anılıyor. Umuyorum kısa süredeönce bu durumdan kurtuluruz. 13 Nisan 1934 günü Atatürk Ayvalık'a 13 Nisan Caddesi'nin başında arabasıyla yanaşmış, Ayvalık halkı büyük bir coşku ile etrafını sarmış ve caddede yol boyuna bir kırmızı halı serilmiş. Gazi Mustafa Kemal halıyı kaldırtarak halkının yanında saf tutmuş ve birlikte yürüyerek belediye binasına kadar gelmiş.Tabii ki bu esnada, Atatürk'ü görebilmenin, bir ulusu diriltmiş lidere yakın olabilmenin büyük coşkusu bütün Ayvalık'ta hissedilmiştir. Fakat hissedilecek başka bir şeyin yokluğunu duyuyoruz bu günlerde. Şatafattan, korumalardan uzak, halkın yanında halkla beraber kol kola yürüyen liderleri özler olduk. Bir milleti uyandırmış, memleketin batıdaki bu nadide ilçesini ziyaret ederken halkıyla beraber bu yolda yürümüştür. Örnek almamız gereken bu hassasiyet ve bu birliktelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkışı, kurulduktan sonraki kısa zamanda kat ettiği mesafenin sebebidir.Bu şiar ile bizler de görevimiz süresince Ayvalık için daha iyiye, daha da iyiye gitmeye çalışacağız ve bunu değerli Ayvalık halkıyla aynı yolda yürüyerek yapacağımıza inancım tamdır.Bu anlamda tek örneğimiz 87 yıl önce buraya adımını atan, bizleri bugünde onurlandıranMustafa Kemal Atatürk'tür. Onun direncidir, çalışkanlığıdır, vatan sevgisidir. Bizler gibi yerel yöneticilere, devlet adına çalışanlara, bu hissiyatı yaşatan Gazi Mustafa Kemal'i saygı ve minnetle anıyor bugün de bize aynı heyecanı ve sevinci yaşattığınız için

Paşam memleketimize iyi ki gelmişsiniz hoş gelmişsiniz, diyorum."

Kaynak: Bültenler