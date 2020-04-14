Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 86. yıldönümü sade bir törenle kutlandı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 86. Yıldönümü sade bir törenle kutlandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 86. Yıldönümü sade bir törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, koronavirüs salgını nedeniyle halkın katılamadığı tören gerçekleştirildi.32 pare top atışı ile başladı.

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törene; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA