Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 90. yıl dönümü törenle kutlandı
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Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 90. yıl dönümü törenle kutlandı

03.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:37
Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 90. yıl dönümü törenle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 90. yıl dönümü törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 90. yıl dönümü törenle kutlandı.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Albay Feramis Duran ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, bir öğrenci tarafından şiir okundu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarih bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ayten Can, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan törende bayrak taşırken baygınlık geçiren 2 öğrenciye alandaki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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