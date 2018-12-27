Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümünü kutladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümünü kutladı.
Kılıçdaroğlu, yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük lider Atatürk'ün, bozkırın ortasındaki yalnız şehir Ankara'ya ayak basmasının 99. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyor, Ankaralı vatandaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA