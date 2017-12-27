Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 98. Yıl Dönümü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünü kutladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünü kutladı.
Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter'dan mesaj paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, "Milli mücadelemizde ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kritik öneme sahip olan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yılında, Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.