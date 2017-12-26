Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda olduğu gibi, gelişmesi ve ilerlemesinde de öncü bir rol üstlenen Ankara, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ülkemizin başkenti olma onurunu bugün de layıkıyla taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin Kurtuluş Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından biri olduğu belirten Yıldırım, Ankara'nın bu tarihten itibaren İstiklal Mücadelesi'nin merkezi haline geldiğini vurguladı.



Başbakan Yıldırım, Atatürk ve arkadaşlarını büyük bir coşku ve heyecanla karşılayan Ankaralıların, onlara büyük cesaret, güç ve moral verdiğini, Cumhuriyet'e uzanan yolda verilen mücadeleye her zaman kararlılıkla sahip çıktığını belirterek, şunları kaydetti:



"Milli mücadelemizin karargahı, aziz milletimizin sarsılmaz iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisine ev sahipliği yapan Ankara, Cumhuriyetimizin başkenti olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda olduğu gibi, gelişmesi ve ilerlemesinde de öncü bir rol üstlenen Ankara, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ülkemizin başkenti olma onurunu bugün de layıkıyla taşımaktadır. Ankara'ya gelişinin yıl dönümü vesilesiyle Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyor, vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum."